Yaşlı adam köpeğe cinsel saldırıdan tutuklandı

Samsun'nun Bafra ilçesinde köpeğe cinsel saldırıda bulup eziyet eden 76 yaşındaki yaşlı adam tutuklandı.

Yaşlı adam köpeğe cinsel saldırıdan tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hayvanlara istismarda bulunup eziyet eden M.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda M.A.’yı yakalayıp, "Köpeğe cinsel saldırı" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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