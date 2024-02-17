Yaşlı adam odasında çıkan yangında öldü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde odasında çıkan yangında alevlerin arasında kalan 73 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Yaşlı adam odasında çıkan yangında öldü

Olay, Hafızpaşa Mahallesi Kalkan Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi.

İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan 73 yaşındaki Cuma Demir'in odasında yangın çıktı. , odayı kısa sürede sardı. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

ALEVLERİN ARASINDA KALAN YAŞLI ADAM KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren sağlık ekiplerinin kontrollerinde Cuma Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

YANGIN SİGARADAN ÇIKTI İDDİASI

Yangının, yaşlı adamın içtiği sigaranın yatakları tutuşturması sonucu çıktığı iddia edilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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