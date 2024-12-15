Yaşlı adam spiral makinesi ile elini kesti

Olay, saat 13.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Şark Sokak’ta bulunan evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ziya H. (67) evinin bahçesinde spiral makinesiyle plastik boru kesimi yaparken bir anlık dikkatsizlik sonucu elini kesti.

Kanlar içinde kalan yaşlı adam, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından elinde uzuv kaybı oluşan Ziya H., ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.