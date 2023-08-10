Yaşlı adam tartıştığı kişilere tüfekle ateş açtı: 4 ölü

Kan donduran olay Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde meydana geldi. 70 yaşındaki H.T., tartıştığı kişilere pompalı tüfekle ateş açtı. H.T.'nin ateş açması sonucu 4 kişi öldü. Zanlı olaydan sonra tüfeğiyle birlikte jandarmaya teslim oldu.

Yaşlı adam tartıştığı kişilere tüfekle ateş açtı: 4 ölü

Olay, saat 17.40 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yenicekale köyünde meydana geldi. H.T., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kişilere pompalı tüfekle ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden O.K., İ.K., A.K. ve B.D. hayatını kaybetti. Bölgeye gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerinden ayrılan H.T., Gelendost ilçesinde jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

ISPARTA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAYINLADI

Olayla ilgili Valiliği’nden yapılan açıklamada, "10.08.2023 günü saat 17.40 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesi Yenicekale köyü arazi yolunda ateşli silahla işlenen elim olayında; O.K., İ.K., A.K. ve B.D. isimli şahıslar olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili olarak; Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığı’na müracaat eden H.T. isimli şahıs cinayeti kendisinin gerçekleştirdiğini beyan ederek silahıyla birlikte teslim olmuştur. Söz konusu cinayet olayı ile ilgili olarak Şarkikaraağaç Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

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