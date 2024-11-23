Yaşlı adamı dolandıran yabancı uyruklular tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri, Değirmendere Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki İ.C'nin 3 kişi tarafından dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin adreslerini tespit etti.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda 2 şüpheli İzmir'in Bayraklı ilçesinde diğeri Uşak'ta yolcu otobüsünde yakalandı.

BİNLERCE LİRALIK EŞYA

Aramalarda 1 milyon 650 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların İ.C'yi telefonla arayıp kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıkları, bir kuyumcu soygunuyla ilgili soruşturmada parmak izlerinin tespit edildiğini söyledikleri ve elindeki altınları inceleme bahanesiyle alarak kayıplara karıştıkları öğrenildi.