Yaşlı adamı döverek öldürmüşler: 3 sanığın müebbet hapis cezası onandı
Ordu'da, dövülerek öldürüldükten sonra intihar süsü verilen 66 yaşındaki Ahmet Cavıldak’a yapılan işkencenin görüntüleri ortaya çıktı. Yargılanan 3 kişinin müebbet ve 6’şar yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.
10 Ağustos 2020 tarihinde Ünye ilçesi Tepeköy Mahallesi’nde yalnız yaşayan Ahmet Cavıldak, evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. İlk etapta olay intihar olarak değerlendirilirken, yapılan otopsi sonucu yaşlı adamın darp edilerek öldürüldüğü belirlendi.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Sefa S. (29), Nurullah K. (23) ve Hamdican A. (25) hakkında "kasten adam öldürmek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından dava açıldı. Ünye Ağır Ceza Mahkemesi, 3 sanığı müebbet hapis ve 6’şar yıl hapis cezasına çarptırdı.
İŞKENCE ANLARINI KAYDETMİŞLER
Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 3 Şubat 2025 tarihinde yerel mahkemenin kararını onayarak cezaları kesinleştirdi.
Olayın ardından ortaya çıkan görüntülerde, sanıklardan birinin işkence anlarını cep telefonuyla kayda aldığı, diğer 2 kişinin de yaşlı adamı dövdüğü anlar görülüyor.
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