Yaşlı adamı sosyal medyada rencide eden kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı bir vatandaşı videoya çekip sosyal medyada paylaşan kişinin yakalandığını ve hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı. Videoya çektiği İhsan amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik" ifadelerine yer verildi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da paylaşımı retweet etti.

Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara İl Emniyet Md. ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı



Videoya çektiği İhsan Amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sn @suleymansoylu ile telefonda görüştürdü.

Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik pic.twitter.com/WhC7ZcQ9fT — T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) March 24, 2020

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