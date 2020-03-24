Yaşlı adamı sosyal medyada rencide eden kişi yakalandı

Ankara'da hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı bir vatandaşı videoya çekip sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı 24.03.2020 - 12:51 | Son Güncelleme : 24.03.2020 - 13:04

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İçişleri Bakanlığı, Ankara'da hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı bir vatandaşı videoya çekip sosyal medyada paylaşan kişinin yakalandığını ve hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı. Videoya çektiği İhsan amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik" ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da paylaşımı retweet etti.

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