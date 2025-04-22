Yaşlı adamın acı ölümü

Bayramiç ilçesine bağlı Ahmetçe köyünde Kemal Yılmaz (72) traktör ile ilaçlama yapmak için elma bahçesine gitti.



Bir süre sonra kendisinden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.



CANSIZ BİR ŞEKİLDE BULUNDU



Elma bahçesine giden yakınları Kemal Yılmaz'ın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.



Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yılmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.



Traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Kemal Yılmaz'ın cenazesi savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.