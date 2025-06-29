Yaşlı adamın acı ölümü

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çağlayan köyünde meydana geldi.

İsmet Sarıtaş idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, römorktan ayrılıp takla atarak tarlaya devrildi. Traktörün altında kalan Sarıtaş, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İsmet Sarıtaş, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sarıtaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.