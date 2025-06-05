Yaşlı adamın acı sonu

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 3873 Sokak’ta meydana geldi.

Bayram Ali Kahraman (50) yönetimindeki kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Kuş'a çarptı. Yaralanan Kuş, kanlar içinde yere savruldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yaralı Kuş, sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ali Kuş'un cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kaza sonrası sürücü Bayram Ali Kahraman gözaltına alındı.