Yaşlı adamın feci ölümü: Arı can aldı

Samsun’un Bafra ilçesinde 77 yaşındaki adam traktör üzerinde ölü bulundu. Yaşlı adamın arı sokması sonucu öldüğü belirlendi.

Örencik Mahallesi'nde 77 yaşındaki Ahmet Kurt, arı sokması sonucu rahatsızlandı.

Hastaneye giden yaşlı adam, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Kurt, eve dönüş yolunda traktörünün üzerinde fenalaşıp hayatını kaybetti.

ÇOK SAYIDA ARIYA RASTLANDI

Olay yerine ekipler sevk edildi.

Ekipler, Kurt’un bulunduğu sırada elbiselerinin alt kısmında çok sayıda arı olduğunu tespit etti.

Kurt’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

