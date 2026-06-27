Yaşlı adamın öldürülmesinde yeni gelişme. "Bana cinleri musallat etti" diyerek vurmuş

Yalnız yaşadığı evde silahla vurulmuş halde bulunan Mehmet Doğan'ın ölümüne ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında özel ekip oluşturuldu.



Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olaydan yaklaşık 6 saat sonra şüpheli Seyit Ali S.'yi Kamberiye Mahallesi'ndeki bir hurda deposunda saklanırken yakalayarak gözaltına aldı.



Emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği öğrenilen şüphelinin, Mehmet Doğan ile ortak bir arkadaş aracılığıyla tanıştığını söylediği belirtildi. Şüpheli ifadesinde, yaşadığı sorunlar nedeniyle Doğan'ın kendisine muska yazdığını, daha sonra "cinlerin kendisine musallat olduğunu düşündüğünü" öne sürerek yeniden Doğan'ın evine gittiğini ve burada çıkan olayda tabancayla ateş ederek Doğan'ı öldürdüğünü itiraf etti.



Aslen Nevşehir nüfusuna kayıtlı olduğu ve Almanya'dan emekli olduktan sonra yaklaşık bir yıldır Şanlıurfa 'da kiraladığı evde yaşadığı öğrenilen Mehmet Doğan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı ise sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.