Yaşlı adamın şüpheli ölümü

Diyarbakır'da kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Hikmet Ekin, taziye evinin tuvaletinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşlı adamın şüpheli ölümü

Kentte 26 Ağustos'ta evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınmayan Hikmet Ekin için ailesi, arama çalışması başlattı.

Sonuç alamayan aile, 30 Ağustos'ta polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, dün Ekin'i cesedini Yenişehir ilçesindeki Kavar 2 Taziye Evi'nin tuvaletinde buldu.

Yaşlı adamın şüpheli ölümü - 1

Cenaze, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Buradaki işlemler sonrası Ekin'in cenazesi, Bağlar ilçesi Yeniköy Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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