Yaşlı adamın yanmış cansız bedeni bulundu

Bir süredir haber alınamayan 85 yaşındaki Saim Nas'ın evde bir bölümü yanmış cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşlı adamın yanmış cansız bedeni bulundu

merkez Necatibey Mahallesi'nde oturan Saim Nas'tan haber alamayan yakınları, komşularından yardım istedi.

Dün saat 23.00 sıralarında eve giren komşular, Saim Nas'ı odadaki divan üzerinde vücudunun bir bölümü yanmış halde yatarken buldu.

VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Komşuların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, evde yangın olduğunu ihbar edilmesiyle tedbir amaçlı ekipleri de yönlendirildi.

Yaşlı adamın yanmış cansız bedeni bulundu - 1 Saim Nas

HAYATINI KAYBETTİ

Eve giren ekipler Saim Nas'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Nas'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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