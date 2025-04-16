Yaşlı adamın yanmış cansız bedeni bulundu
Bir süredir haber alınamayan 85 yaşındaki Saim Nas'ın evde bir bölümü yanmış cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur merkez Necatibey Mahallesi'nde oturan Saim Nas'tan haber alamayan yakınları, komşularından yardım istedi.
Dün saat 23.00 sıralarında eve giren komşular, Saim Nas'ı odadaki divan üzerinde vücudunun bir bölümü yanmış halde yatarken buldu.
POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
Komşuların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, evde yangın olduğunu ihbar edilmesiyle tedbir amaçlı itfaiye ekipleri de yönlendirildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Eve giren ekipler Saim Nas'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Nas'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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