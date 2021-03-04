Yaşlı çift 10 saat arayla corona virüse yenik düştü

Amasya'da corona virüs tedavisi gören Nazmi Küçük ve eşi Saliye Küçük, 10 saat arayla hayatlarını kaybetti.

DHA 04.03.2021 - 13:12

Yaşlı çift 10 saat arayla corona virüse yenik düştü

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Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Arpaderesi köyünde esnaflık yapan Nazmi Küçük (74) ve eşi Saliye Küçük'e, yaklaşık bir ay önce görülen semptomlar üzerine hastanede corona virüs testi yapıldı.

Test sonuçları pozitif çıkan Küçük çifti, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Yoğun bakım servisinde durumu ağırlaşan Nazmi Küçük, dün saat 08.00 sıralarında, aynı servisteki eşi ise saat 18.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Nazmi ve Saliye Küçük çifti, Arpaderesi köyünde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

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