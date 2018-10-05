Uşak merkeze bağlı Göğem köyünde bir evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı.



Alınan bilgiye göre, köyde iki katlı kerpiç bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



ALEVLERİN ARASINDAN KÖYLÜLER KURTARDI



Evde bulunan Sultan Durak (62), köylüler tarafından yaralı olarak çıkartıldı. Eşi Haydar Durak (65) ise alevler içinde kalarak yaşamını yitirdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.



Yaralı kurtarılan Sultan Durak, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.



İki çocuk babası Haydar Durak'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.