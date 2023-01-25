Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşlı çift evlerinde ölü bulundu. Ölen çiftten Metin Dedeoğlu'nun MHP 24. dönem Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun ağabeyi olduğu öğrenildi.

Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşlı çift evinde ölü bulundu.

Doğukent Mahallesi'nde yaşayan Metin (69) ve Naciye Dedeoğlu'ndan (72) haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti.

Anahtarla girdikleri evde Dedeoğlu çiftini hareketsiz yatarken gören yakınları durumu polise bildirdi.

Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu - 1

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftin cesetleri, savcılık incelemelerinin ardından kesin nedenin belirlenmesi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Metin Dedeoğlu'nun MHP 24. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun ağabeyi olduğu öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...