Yaşlı çift trafik kazası kurbanı

Bursa-Yenişehir kara yolu 10'uncu kilometresinde, kırsal Menteşe Mahallesi mevkisindeki kavşakta Ahmet Ayvaz (86) idaresindeki otomobille E.N.G. (35) yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.



Kazayı gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Ayvaz (86) ile eşi Hatice Ayvaz'ın (79) yaşamını yitirdiğini belirledi.



Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ölenlerin cesetleri Yenişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü E.N.G. (35) ise sağlık ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesine götürüldü.



Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü

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