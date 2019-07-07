Denizli'nin Bozkurt ilçesi Alikurt Mahallesi'nde iki katlı evin çatı katında yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler yangında içeride mahsur kalan Mehmet Ali Duran (80) ile eşi Saniye Duran'ı (77) kurtardı.
Sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Duran çifti, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Yangını söndüren itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada, yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi.