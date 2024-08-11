Yaşlı çifte kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı

Sinop’un Ayancık ilçesinde kendilerini jandarma personeli olarak tanıtarak yaşlı çifti dolandıran şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yaşlı çifte kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı

’un Ayancık ilçesinde yaşayan S.D. ve A.D. isimli yaşlı çift, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu.

Şüpheliler, yaşlı çifti sabit hat üzerinden arayarak, "Kimlik bilgileriniz hırsızlık suçunda kullanıldı. Durumu düzeltmek için Jandarma Komutanlığına gelmeniz gerekiyor" diyerek kandırdı. Bu yalan üzerine S.D. evden ayrılırken, ikamette yalnız kalan A.D.'yi ziyaret eden şüpheli evde bulunan değerli eşyaları çaldı.

Evden alınan eşyalar arasında 6 adet yarım cumhuriyet altını, 4 adet tam cumhuriyet altını, 1 adet bilezik, 1 adet altın zincir, bin 270 dolar ve 200 euro bulunduğu belirtildi. Olayın ardından Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda S.C.T. ve A.B. isimli şüphelilerin Kastamonu'nun Araç ilçesine kaçtığını tespit etti.

Emniyet güçleri düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakalayarak, çalınan altın ve paraları geri aldı. Adli makamlara çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Filenin Sultanları yarı finalde: TVF Başkanı Üstündağ NTV'ye konuştu

TÜRKİYE HABERLERİ

Samsun'da 2 otomobilin çarptığı kadın öldü

Samsun'da 2 otomobilin çarptığı kadın öldü

Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Hatay'da lastik bayisi alevlere teslim oldu

Hatay'da lastik bayisi alevlere teslim oldu

Burdur-Antalya yolunda otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Burdur-Antalya yolunda otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Düğünde havaya açılan ateş can aldı

Düğünde havaya açılan ateş can aldı

Balkonda yapılan mangal çatı yangınına sebep oldu

Balkonda yapılan mangal çatı yangınına sebep oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...