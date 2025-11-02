Yaşlı çifti 1 buçuk milyon lira dolandıran şahıslar tutuklandı

Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşlı bir çift, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu.

Dolandırıcılar, "Adınız terör olaylarına karıştı" diyerek kandırdıkları Yeter Günal (68) ve eşi Seyit Sami Günal’ın yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde ziynet eşyası, bin 500 uuro nakit parası ve 645 bin 265 TL’sini havale yoluyla alarak kayıplara karıştı.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda şüpheliler C.G. (37) ve K.E. (28), Antalya’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ele geçirilen suç eşyalarıyla birlikte Niksar’a getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.