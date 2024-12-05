Yaşlı çifti 5 milyon TL dolandıran 2 kişi tutuklandı

Çorum'da ağlarına düşürdükleri yaşlı çifti 5 milyon TL dolandıran 2 kişi tutuklandı.

Yaşlı çifti 5 milyon TL dolandıran 2 kişi tutuklandı

Olay, 28 Kasım'da 'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. (68) ve N.Y. (71) çiftine kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, "adınız bir soruşturmaya karıştı" dedi.

Korku saldıkları çifti ağına düşüren dolandırıcılar, 5 milyon TL dolandırdı.

Dolandırılan çiftin ihbarı üzerine harekete geçen Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştiren şahısların E.K. (34) ve Ö.Ü. (23) olduğunu tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'da düzenlenen operasyonda iki şüpheli de yakalandı. Çorum'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.

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