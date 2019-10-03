Ankara -İzmir karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nda saat 10.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
Kula'dan Salihli yönüne giden Selim Çay (27) yönetimindeki otomobil, eşi Fatma Özçayır (80) ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Özçayır'a (83) çarptı.
Çevredekiler, kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Özçayır'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Özçayır'ın cesedi, otopsi için Salihli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Çay'ı gözaltına aldı.