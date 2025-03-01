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Yaşlı çiftin acı sonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Murat Ekiz ile eşi Naciye Ekiz sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yaşlı çiftin acı sonu

Fethiye'nin kırsal Nif Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevleri fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Eve giren itfaiye ekipleri Murat Ekiz ile eşi Naciye Ekiz'in cansız bedenlerine ulaştı.

Yangının Ekiz çiftinin sahur yapıp yatmalarını ardından odun sobasından çıktığı belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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