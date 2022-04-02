    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Yaşlı çiftin evine giren cüce yarasa koruma altına alındı

Afyonkarahisar'da yaşlı çiftin evine giren cüce yarasa, tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.04.2022 - 11:16

Yaşlı çiftin evine giren cüce yarasa koruma altına alındı

'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bir eve giren yarasayı Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) teslim etti.

AKÜREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, bugüne kadar yapılan çalışmalarda 'de 36 yarasa türünün kayıt altına alındığını söyledi.

Kan emen yarasa türünün ülkede bulunmadığını belirten Kandır, "Yarasalar sahip oldukları biyolojik özelliklerine bağlı olarak bitkilerin tozlaşmasında, tohumların yayılmasında ve böcek popülasyonlarının dengede kalmasında rol oynarlar. Gececil olan bu canlılar kış uykusuna yatarlar" dedi.

Mevsim nedeniyle artık yarasalarla daha sık karşılaşılabildiğini anlatan Kandır, şunları kaydetti:

"Evdeki kedilerinin dikkatini çekmesi üzerine yarasayı fark eden 70'li yaşlardaki çift, DKMP yetkililerine ulaşıp yarasayı teslim ederek duyarlı bir davranış göstermiştir. Evinize yarasa girerse paniklemeyin. Size zarar vermeyecek, sizden daha çok korkacaktır. Yanlışlıkla evinize girerse sakin kalın, tüm pencereleri açın, ışıkları ve radyo, televizyon gibi ses yayan cihazları kapatın, çıkmalarını bekleyin. Destek isterseniz 112'yi arayın. 112 görevlisi sizi Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri ile iletişime geçirecektir. DKMP yetkilileri adresinize kadar gelip hayvanı sizden alarak AKÜREM'e iletecektir."

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...