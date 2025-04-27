Yaşlı çiftten acı haber

Karahisar Mahallesi’nde . Zeliha ve Sabri Uçar çiftine ulaşamayan yakınları merak edip kontrol için evlerine gitti.

Uçar çifti, evde baygın bulundu.

SOBADAN ZEHİRLENDİLER

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Sabri Uçar'ın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip, hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşamsal fonksiyonları devam ettiği belirlenen eşi Zeliha Uçar ise ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uçar'ın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.



Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.