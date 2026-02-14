"Yaşlı dostu konut" dönemi

Türkiye'de yaşlı nüfusu giderek artıyor.

Konut sektörü uzmanlarına göre bu durum ihtiyaçları da değiştiriyor. Erişilebilirlik, ev içi güvenlik, sosyal izolasyon ve bağımsız yaşam gibi konular daha önemli hale geliyor.

Uzmanlar, “yaşlı dostu konut” yaklaşımının önemine vurgu yapıyor.

"KONUTLAR NİTELİK OLARAK ELE ALINMALI"

Türk Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Cingi Yurdakul, konutların değişen ihtiyaçlara uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

Yurdakul, "Konutları sadece bugüne göre değil, geleceğe göre de tasarlamalıyız." dedi.

Konutların şu anda nicelik üzerinden ele alındığını dile getiren Yurdakul, "Konutlar aslında nitelik olarak ele alınmalı." ifadelerini kullandı.

Asansörün önemine vurgu yapan Yurdakul, "Banyolarda mutfaklarda gerektiğinde tutunabilmek için sağlam duvarların olması, kaymaz zemin yüzeylerinin olması, aynı zamanda eşiksiz ve mümkün olduğu kadar düz alanların olması önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"YAŞAM BOYU KULLANILABİLİR KONUT"

Yaşam boyu kullanılabilir konut kavramının hayatımıza girdiğinden bahseden Yurdakul, "Çocukluk evresi, gençlik evresi, yetişkinlik evresi sonrasında genç çift, çocuklu aile belki geçici sakatlık durumları olabilir. Bunların hepsine uyum sağlayabilecek bir konuttan bahsediyoruz. Burada biz mimarlara da büyük sorumluluk düşüyor." dedi.