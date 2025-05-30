Yaşlı hastalara e-rapor müjdesi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 26 Mayıs'tan itibaren e-rapor uygulamasını başlattıklarını duyurdu.

Memişoğlu, "26 Mayıs'tan itibaren 80 yaş üzeri yaşlılarımızın veya yatağa bağımlı hastalarımızın raporlarını elektronik sistemle daha gerekli raporlar bitmeden kendilerine ulaşıp onları yormadan rapor vermeye ve ilaç raporlarını yenilemeye başladık. Böylece 80 yaşın üstündeki yaşlılarımızı ve yatağa bağımlı insanlarımızı zahmetsiz olarak oldukları yerde hem raporlarının hem de bakım ve tedavilerinin devamını sağlayacağız. Şimdiye kadar da yaklaşık 2 bin yaşlımıza ulaştık. 80 yaşın üzerindeki yaşlılarımız evde sağlık ekiplerimiz tarafından aranacak ve sağlık raporları kendilerine ulaştırılacaktır." dedi.