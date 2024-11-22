Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesine Murat Paşa Mahallesi Aydın Sokak'ta 5 katlı binanın 4. katında yalnız olarak yaşayan Rahime Aksakal'dan haber alamayan yakınları, polisi aradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaşlı kadını yatağında hareketsiz şekilde buldu. 112 Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, Aksakal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı kadının cenazesi ekiplerin çalışmasının ardından morga götürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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