Yaşlı kadın kadın evinde yanarak can verdi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, gecekonduda çıkan yangın çıktı. Yalnız yaşadığı öğrenilen 81 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşlı kadın kadın evinde yanarak can verdi

Gültepe Mahallesi 745. Sokak'ta akşam saatlerinde Ülker Güleryüz'ün (81) yalnız yaşadığı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Sağlık ekipleri de Güleryüz'ün yangında yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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