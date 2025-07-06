Yaşlı kadın üvey oğlu tarafından dövüldü

Şırnak merkeze bağlı Kumçatı beldesinde iddiaya göre, H.D. ile üvey oğlu F.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında F.D., üvey annesi H.D.’yi dövdü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.