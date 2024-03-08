Yaşlı kadın yangın kurbanı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi Gevrek Sokak'taki İmran Ö'ye (81) ait bir müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Evde yapılan incelemede, yalnız yaşadığı öğrenilen İmran Ö'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kadının cenazesi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

