Yaşlı kadın yangında can verdi

Edirne'de müstakil evde çıkan yangında 83 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yaşlı kadın yangında can verdi

Korucu köyünde Fethiye Evren'in yaşadığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Evren'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı kadının cenazesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Evren'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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