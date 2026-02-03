Yaşlı kadına torun dehşeti. "Evini elinden alıp dövdüler, zehirlemeye çalıştılar" iddiası
Yaşlı kadının diğer torunu, savcılığa giderek kardeşi K.Ş. ve karısı H.Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde 85 yaşındaki Semra Ş., kentsel dönüşüm sürecinde dairesini hileyle üzerine geçirdiği, emekli maaşına el koyduğu ve kendisini dövdüğü iddiasıyla torunu ile torunun eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.
İzmir'de yaşlı bir kadın, torunu ve onun eşi tarafından evinin elinden alınıp dövüldüğünü, çamaşır suyuyla zehirlenmeye çalışıldığını öne sürdü.
EVİ KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRDİ
Olay, Gaziemir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 85 yaşındaki Semra Ş.'nin öz torunu K.Ş. (39) ile birlikte yaşadığı ev kentsel dönüşüme girdi.
Süreç boyunca torunuyla kiralık bir evde kalan yaşlı kadın, yeni dairelerin teslim edilmesinin ardından mülklerin kandırılarak torunu üzerine tescil edildiğini ileri sürdü.
"ÇAMAŞIR SUYUYLA ZEHİRLEMEYE ÇALIŞTILAR"
Yaşadıklarını anlatan Semra Ş., kentsel dönüşüm sonrası dairesine taşınmadan önce torununun eve tanımadığı kişileri yerleştirdiğini de iddia etti.
Yaşlı kadın şu iddialarda bulundu:
“Eve geldiğimde yabancı kişilerin kaldığını gördüm. Tepki gösterdiğimde üzerime yürüdüler. 'Burası benim mülküm, defol git.' diyerek beni evimden kovmaya çalıştılar. Mutfağa gittiğimde torunum beni darp etti, buzdolabına vurdu ve bıçak çekti. Beni yukarıdaki kiracı kurtardı. Hatta çayıma çamaşır suyu koyarak beni zehirlemeye kalkıştılar.”
İddiaların odağındaki torun ve eşi
MAAŞ KARTI VE TAPU OYUNU
Torununun kendisini "müteahhit işlemleri" diyerek bankaya ve tapu dairesine götürdüğünü öne süren yaşlı kadın, işitme sorunundan faydalanılıp adına maaş kartı çıkartıldığını ve birikimlerinin elinden alındığını savundu.
Semra Ş. "Kredi çekmek için bankaya götürdüler, adıma kart çıkartıp emekli maaşımı ve birikimlerimi almışlar. Bu parayla araba almışlar. Tapuda ise müteahhit için imza attığımı sanıyordum ama evi karısının kardeşine satıp oradan devretmişler. Eşimden kalan evimi hileyle elimden aldılar." iddialarını dile getirdi.
"AMELİYAT OLAMADI"
Yaşlı kadının diğer torunu Nevin Ç. (40), anneannesinin uğradığı mağduriyet üzerine savcılığa giderek kardeşi K.Ş. ve karısı H.Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu.
Torun Nevin Ç. "Anneannemin kimliği ve yaşlılık kartı yok edildiği için katarakt ameliyatını olamadı, işitme cihazını alamadı. Uzaklaştırma kararı aldırdık ama tehditler devam ediyor. Tek talebimiz elinden alınan evinin ve tedavi paralarının iade edilmesidir." diye konuştu.