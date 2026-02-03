Yaşlı kadına torun dehşeti. "Evini elinden alıp dövdüler, zehirlemeye çalıştılar" iddiası

MAAŞ KARTI VE TAPU OYUNU

Torununun kendisini "müteahhit işlemleri" diyerek bankaya ve tapu dairesine götürdüğünü öne süren yaşlı kadın, işitme sorunundan faydalanılıp adına maaş kartı çıkartıldığını ve birikimlerinin elinden alındığını savundu.

Semra Ş. "Kredi çekmek için bankaya götürdüler, adıma kart çıkartıp emekli maaşımı ve birikimlerimi almışlar. Bu parayla araba almışlar. Tapuda ise müteahhit için imza attığımı sanıyordum ama evi karısının kardeşine satıp oradan devretmişler. Eşimden kalan evimi hileyle elimden aldılar." iddialarını dile getirdi.

"AMELİYAT OLAMADI"

Yaşlı kadının diğer torunu Nevin Ç. (40), anneannesinin uğradığı mağduriyet üzerine savcılığa giderek kardeşi K.Ş. ve karısı H.Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Torun Nevin Ç. "Anneannemin kimliği ve yaşlılık kartı yok edildiği için katarakt ameliyatını olamadı, işitme cihazını alamadı. Uzaklaştırma kararı aldırdık ama tehditler devam ediyor. Tek talebimiz elinden alınan evinin ve tedavi paralarının iade edilmesidir." diye konuştu.