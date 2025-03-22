Yaşlı kadını öldürüp bileziklerini çaldı: Öldürülen kadının damadı gözaltına alındı
Çorum'da 76 yaşındaki Hatice Kış'ın kolundaki üç bileziği ve bir miktar altını alan gaspçılar, yaşlı kadını 8 bıçak darbesiyle öldürüp cansız bedenini de yaktı. Yaşlı kadının damadı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin suçunu itiraf ederek altınların yerini söylediği öğrenildi.
12 Mart akşam saatlerinde Çorum'un Kargı ilçesi Akkise köyünde, 80 yaşındaki Eşref Kış, teravih namazı için camiye gitti. Teravih namazının ardından evine dönen Eşref Kış, evden dumanlar yükseldiğini fark etti.
Hemen içeri giren Eşref Kış, eşi Hatice Kış'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, 77 yaşındaki Hatice Kış'ın 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ve cesedinin de ateşe verildiği tesit edildi.
Yapılan incelemelerde eve giren şüphelilerin Hatice Kış'ın kolundaki 3 altın bileziği ile evde bulunan kese içerisindeki altınları alarak kaçtıkları belirlendi.
DAMADI GÖZALTINA ALINDI
Kargı Cumhuriyet Savcılığı ile Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayla ilgili inceleme ve araştırmaları neticesinde Hatice Kış'ın kızı ile dini nikahlı olan M.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İfadesi alınan şüphelinin suçunu itiraf ederek evden aldığı altınları gömdüğü ve jandarma ekiplerine yerini söylediği öğrenildi.
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