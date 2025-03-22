Yaşlı kadını öldürüp bileziklerini çaldı: Öldürülen kadının damadı gözaltına alındı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, 77 yaşındaki Hatice Kış'ın 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ve cesedinin de ateşe verildiği tesit edildi.



Yapılan incelemelerde eve giren şüphelilerin Hatice Kış'ın kolundaki 3 altın bileziği ile evde bulunan kese içerisindeki altınları alarak kaçtıkları belirlendi.

DAMADI GÖZALTINA ALINDI



Kargı Cumhuriyet Savcılığı ile Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayla ilgili inceleme ve araştırmaları neticesinde Hatice Kış'ın kızı ile dini nikahlı olan M.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



İfadesi alınan şüphelinin suçunu itiraf ederek evden aldığı altınları gömdüğü ve jandarma ekiplerine yerini söylediği öğrenildi.