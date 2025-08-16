Yaşlı kadının 500 bin TL'sini dolandırdılar: Tekirdağ'da üç şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'da yaşayan 75 yaşındaki N.D. adlı kadını telefonla arayıp, 500 bin liralık ziynet eşyasını dolandıran üç şüpheli, tutuklandı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan N.D.'yi telefonla arayan kişiler, kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp; para ve altın istedi.
N.D., evinde bulunan yaklaşık 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını kendisini arayanlara verdi.
Bir süre sonra dolandırıldığı anlayan N.D.'nin şikayeti sonrası polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
TUTUKLANDILAR
Kimlikleri belirlenen üç şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Muratlı ilçesinde adliyeye sevk edilen üç şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
- Dolandırıcılık
- Tekirdağ
- Polis