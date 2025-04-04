Yaşlı kadının acı ölümü

Çorum Sungurlu'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına araba çarptı. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı.

Yaşlı kadının acı ölümü

Sungurlu-Çorum kara yolunun Mavi Ocak mevkisinde Hasan K. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye Karademir'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Karademir, asfalt zemine savruldu.

İhbar üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlıkçıların kontrolünde Karademir’in öldüğü belirlendi.

Sürücü gözaltında alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...