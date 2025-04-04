Yaşlı kadının acı ölümü
Çorum Sungurlu'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına araba çarptı. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı.
Sungurlu-Çorum kara yolunun Mavi Ocak mevkisinde Hasan K. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye Karademir'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Karademir, asfalt zemine savruldu.
İhbar üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlıkçıların kontrolünde Karademir’in öldüğü belirlendi.
Sürücü gözaltında alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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