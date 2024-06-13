Yaşlı kadının cinayetinde yeni gelişme: Zanlı tutuklandı, ailesi ise adli kontrolle serbest

Kırıkkale'de evinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadını öldüren cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, zanlının ailesi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşlı kadının cinayetinde yeni gelişme: Zanlı tutuklandı, ailesi ise adli kontrolle serbest

Edinilen bilgilere göre, 11 Haziran günü Bahçelievler Mahallesi 702. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 2. katında yaşayan Gülistan Avcı, komşusu O.T. (30) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. zanlısı O.T., olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemler sonrası O.T. ile birlikte "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamalarıyla gözaltına alınan zanlının eşi B.T., annesi S.T. ve kardeşleri G.T. ile M.K.T. adliyeye sevk edildi. O.T., çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme heyeti, aile bireylerinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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