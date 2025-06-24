Yaşlı kadının yalnız yaşadığı evde feci ölümü

İzmir'de 74 yaşındaki Vesile Oturmazer, yalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yaşlı kadının yalnız yaşadığı evde feci ölümü

'in Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 74 yaşındaki Vesile Oturmazer'in yalnız yaşadığı evde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler, evde yaptıkları incelemede Vesile Oturmazer'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Oturmazer'in cesedi morga kaldırıldı.

Yaşlı kadının yalnız yaşadığı evde feci ölümü - 1 Olay yeri

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk belirlemelere göre elektrik kaynaklı çıktığı tespit edilen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...