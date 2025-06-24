Yaşlı kadının yalnız yaşadığı evde feci ölümü
İzmir'de 74 yaşındaki Vesile Oturmazer, yalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti.
İzmir'in Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 74 yaşındaki Vesile Oturmazer'in yalnız yaşadığı evde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Ekipler, evde yaptıkları incelemede Vesile Oturmazer'in cansız bedeniyle karşılaştı.
Oturmazer'in cesedi morga kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İlk belirlemelere göre elektrik kaynaklı çıktığı tespit edilen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
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