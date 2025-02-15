Yason Burnu nerede, hangi ilde? Yason Burnu Yarımadası'nın konumu

Yason Burnu Yarımadası Ordu'ya bağlı Perşembe İlçesi'nin 15 kilometre batısında, Çaytepe Köyü sınırları içindedir. 1. derece arkeolojik, 2.derece doğal SİT alanıdır. Doğal güzelliği görülmeye değerdir. Samsun-Ordu karayolu üzerinde deniz kenarında olması, 1869 yılında yapılan kilisenin onarılarak ziyarete açılması ve aslına uygun çevre düzenlemesi ile turizm cazibe merkezi haline getirilmiştir. Ordu - Giresun Havalimanına 42 km, Ordu'ya 35 km, Perşembe'ye 20 km uzaklıktadır. Yason Burnu'nun önü taşlık olmakla beraber, burada gemiler durabilmektedir. Yason adı, Argonotlar ile beraber burada karaya çıkan Yason'dan kalmıştır. Burnun alt tarafında "Panaya" adında eski manastır/kilise vardır. Çaytepe sınırları içinde olan yarımada üzerinde de Panaya Kilisesi yer alır.

Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada burasıdır. Güneşin doğuşu ve batışı yaz aylarında çıplak gözle izlenebilir.