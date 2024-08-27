Yatağan-Milas karayolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Yatağan Milas karayolu Eskihisar mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yatağan-Milas karayolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Milas’tan Yatağan istikametine seyreden 34 RY 9697 plakalı araç sürücüsü yağmur nedeniyle aracının direksiyon hakimiyetine kaybederek karşı yönden gelen Metin Kurt yönetimindeki 48 YK 348 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 48 YK 348 plakalı aracın sürücüsü çarpışmanın etkisi ile olay yerinde yaşamını yitirirken, 34 RY 9697 plakalı araç içinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslar ile sağlık kuruluşlarına sevke edilirken, kaza sonrası Yatağan-Milas karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Öne Çıkan Video

TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Bursa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Biberiye hasadı başladı

Biberiye hasadı başladı

Firari FETÖ'cü yakalandı

Firari FETÖ'cü yakalandı

CHP'den "topuk kanı" kararını veren hakim hakkında suç duyurusu

CHP'den "topuk kanı" kararını veren hakim hakkında suç duyurusu

Husumetlisine sokak ortasında kurşun yağdırdı

Husumetlisine sokak ortasında kurşun yağdırdı

Yanan ormanlar imara açıldı mı? OGM'den açıklama

Yanan ormanlar imara açıldı mı? OGM'den açıklama

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...