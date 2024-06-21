Yatağan’da sazlık alanda yangın

Muğla'nın Yatağan ilçesinde sazlık alanda meydana gelen yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yatağan’da sazlık alanda yangın

, Hisarcık Mahallesi'ndeki sazlık alanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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