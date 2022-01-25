Yatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu'nun anne ve babası gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ailesiyle yaşayan Gamze Sakallıoğlu dün sabah saatlerinde annesi tarafından yatağında hareketsiz bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından Gamze Sakallıoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilen Gamze Sakallıoğlu'nun boynunda izler olduğu tespit edildi.

BOYUN KEMİĞİNİN KIRILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Gamze'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) görevleri tarafından evde yapılan incelemede olay şüpheli olarak değerlendirildi.



Gamze Sakallıoğlu'nun ölümünün ardından otopsi raporu çıktı. Raporda, genç kızın boyun kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından Gamze'nin babası M.H.S. (53) ile annesi T.S. gözaltına alındı.



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YAŞLI KADIN SON ANDA KURTULDU