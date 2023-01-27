Yatalak ablasına tuz ruhu içirip öldürdü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kişi yatalak ablasını tuz ruhu içirerek öldürdü.

Uğur Öner, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yaklaşık 10 yıldır aynı evde birlikte yaşadığı Alzheimer hastası olan yatalak ablası Canan Öner'in öldüğünü söyledi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Canan Öner'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Canan Öner’in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

TUZ RUHU VE KOLONYA

Uğur Öner, polise, bakmakta zorlandığı için ablasına tuz ruhu içirdiğini, kendisinin de tuz ruhu ve kolonya içtiğini söyledi.

Hastaneye kaldırılan Uğur Öner, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Öner'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.