'Yatalak hasta tazyikli su ile öldürüldü' iddiasında 2 kişi görevden uzaklaştırıldı



Soruşturma, 4 Mart'ta isimsiz bir ihbar dilekçesiyle başladı. Yatalak hasta Mehmet Eratik'in, hasta bakıcı Hüsnü Güvenç tarafından tazyikli suyla işkence edilerek öldürüldüğü öne sürüldü.

Özel bakım merkezinde çalışan 4 hasta bakıcı gözaltına alındı. Hüsnü Güvenç, Yasin Aygün, Sercan Aksu ve İsmail Taflan tutuklandı.

Soruşturmada farklı iddialar da ortaya çıktı.

Engelli bir hastanın, güvenlik kamerası olmayan odada sandalyeye bağlanıp dövüldüğü belirtildi.

Vali Sinan Güner, merkezdeki tüm personelin değiştirildiğini açıkladı.

Güner, "Şu anda merkezin yönetimini Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü üstlendi. Müdür ve diğer görevliler ise uzaklaştırıldı" dedi.