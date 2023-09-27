Yatalak hasta yangında öldü

Kastamonu'da çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.



Kastamonu’nun Merkez ilçesine bağlı Kızılkese köyündeki 2 katlı bir evde yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen yangın kısa sürede ahşap ev ve samanlığı sardı. Yangına müdahale etmeye çalışan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın sırasında evden çıkamayan, yatalak hasta olduğu öğrenilen 76 yaşındaki Müyesser Demircioğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.



Yangında başına sert bir cisim düşen bir itfaiye eri de yaralandı. İtfaiye eri, olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından yaşlı kadının cansız bedeni çıkartıldı. Hayatını kaybeden kadından geriye ise yattığı yatağın demir iskeleti kaldı.