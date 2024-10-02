Yatılı okulda 14 kişi yemekten zehirlendi

İstanbul Arnavutköy Bolluca Mahallesi’nde bulunan yatılı bir okulda dün akşam saatlerinde yemek yiyen 10 öğrenci ve 4 öğretmen yemekten zehirlendi. Arnavutköy Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan öğretmen ve öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.