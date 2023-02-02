Yatırım aracı haline gelen fıstık, baklavayı vurdu

Tatlıda fıstık krizi yaşanıyor.



Antep fıstığında yeni yılla birlikte hızlı bir fiyat artışı var. Tatlıcılar, Ocak ayında 450 liraya aldıkları fıstığın kilosunun 600 liraya çıktığını söylüyor.



Yani fiyat yüzde 30'un üzerinde yükseldi..



Sektöre göre bunun nedeni fıstıkta stokçuluk yapılması.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, ''Fıstık kayıt dışı olduğu için alımı satımı bir yatırım aracı olarak görülüyor. Yatırım yapıp uygun zamanı bekliyorlar. Bu da ramazana işaret ediyor. Bu sebepten kaynaklı da fıstık fiyatları ciddi anlamda yükseliyor'' dedi.

BAKLAVA 400 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Fıstık fiyatındaki artış diğer maliyetlerle de birleşince fiyatı artırdı.



Baklavanın kilosu 400 liranın üzerine çıktı.

Mehmet Yıldırım, ''Şu an gerçekten bu durum sektörü de rahatsız ediyoe, enflasyonu da artıyor. Olan bize ve tüketiciye oluyor. Biz ürünlere zam yapmak istemiyoruz. Bu halde bile baklavanın kilosu 400-420 lira arasında satılıyor'' açıklamasında bulundu.

