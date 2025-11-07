Yatırım bankasına tefecilik operasyonu

Soruşturma kapsamında bankanın, yüksek faiz uygulayarak mali sıkıntı yaşayan şirketlere borç para verdiği ve elde edilen gelirlerin aklandığı iddia edildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımlı yetki sınırlarının aşıldığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulandığı tespit edildi.

Bu yolla mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi adı altında haksız kazanç sağlamak amacıyla borç para verildiği ve bu şekilde haksız kazanç sağlandığı, alınan beyanlar ve hazırlanan raporlarla belirlendi.

Soruşturma kapsamında Q Yatırım banka yetkilisi Ali E. ile birlikte Yasef M. ve Mehmet A. gözaltına alındı. Arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.