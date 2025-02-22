Yatırım vaadiyle 31 milyon liralık vurgun: Profesörü de dolandırdılar!

Urla'da yaşayan Prof. Dr. Yılmaz Akyıldız, 2021 yılında yeni taşınan komşularının yönlendirmesiyle bir yatırım şirketine 3 kilogram altın değerinde Türk Lirası ve döviz gönderdi. Şirket vaad ettiği kar payı olan 700 doları 17 ay boyunca gönderdi. Yılmaz, 3 yıl sonra şirketle olan kontratın bitiminde yatırım programından çıkmak istediğini ve göndermiş olduğu 3 kilogram değerindeki altının karşılığı olan dövizi almak istediğini belirtti.



Şirket yetkileri ise Yılmaz'ın 2021 yılında gönderdiği Türk Lirasının bugünkü karşılığı olan 650 gram altını verebileceklerini, bunun içinde bir kağıda 'benim artık bu şirketten alacağım yoktur' yazıp imzalamasını istedi. Bunun üzerine yılmaz savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 9 kişinin aynı şirket tarafından yatırım vaadiyle 31 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi. 19 Şubat'ta eş zamanlı yapılan operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.